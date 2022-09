Alleenstaande Quinten móet gevel herstellen, anders krijgt hij 2500 euro boete: “Maar hij heeft nog niet eens een keuken binnen”

harelbekeEen post van Nadia Tytgat op facebook maakt heel wat los. Haar zoon Quinten moest de gevel van zijn huis in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke vernieuwen, of hij zou een boete van 2500 euro krijgen omdat zijn woning zorgt voor ‘verwaarlozing in het straatbeeld’. “En dat terwijl hij als alleenstaande amper rondkomt, en liever zijn geld in een deftige keuken had gestoken.”

Nadia heeft gewacht tot de woning van haar zoon officieel geschrapt werd van de lijst met verwaarloosde woningen, maar nu het zover is, uit ze openlijk haar frustratie. “Inderdaad, de gevel was wat verouderd, maar zó erg was het nu ook niet. Het is niet dat er bakstenen dreigden los te komen of uit te vallen. Het was om te beginnen al onbegrijpelijk dat zijn woning op die lijst terecht is gekomen… Er zijn veel huizen veel erger aan toe dan het zijne.”

Keuken

Haar zoon Quinten is alleenstaande, en moet puzzelen om rond te komen. “Er is nog veel renovatiewerk aan zijn woning. Zo behelpt hij zich momenteel met een oud kookvuurtje, maar heeft hij dus nog een keuken nodig. Zijn garage achteraan is flink verouderd, het dak moet hersteld worden hier en daar. Om maar te zeggen: zijn prioriteiten liggen uiteraard elders. Maar hij moest en zou die gevel eerst aanpakken, want er hing anders een boete van 2500 euro boven zijn hoofd. Wij hebben als ouders moeten bijspringen om dat te voorkomen, want vernieuwingen kosten heel veel geld, en dat had Quinten niet meer klaar liggen… In totaal, dankzij de hulp van zijn broer, hebben we het kunnen in orde krijgen voor 6000 euro.”

Nadia krijgt meteen heel veel steunbetuigingen en begrip. ‘Schandalig’, en ‘de stad wil hier alleen maar geld mee verdienen’, klinkt het onder meer. Schepen David Vandekerckhove nuanceert. “Het is niet zo zwartwit als het op sociale media wordt voorgesteld en overkomt. Dat is het zelden. Verschillende bevragingen vanuit de stad en verschillende politieke partijen wezen uit dat veel inwoners zich storen aan verwaarlozing in onze stad. Vandaar dat enkele jaren geleden al beslist werd om een inventarisatie van en heffing op verwaarlozing in te voeren om die verwaarlozing tegen te gaan. Daartoe werd een reglement goedgekeurd op de gemeenteraad.”

Stadskas

“Deze sanctionerende aanpak van verwaarlozing levert de stadskas inderdaad iets op, maar dat is een stuk minder dan wat de stad effectief zelf investeert in de aanpak van verwaarlozing van privé-gebouwen. Vooral door de gevelrenovatiepremie die we hebben en die sinds deze legislatuur zelfs serieus opgetrokken werd, en voor een deel ook door de doe-het-duurzaam-premie. Kortom, de aanpak van verwaarlozing kost de stad meer dan dat ze de stad oplevert. Dit is een bewuste keuze omdat onze inwoners en het stadsbestuur streven naar een stad met zo weinig mogelijk verwaarlozing.”

De schepen verwijst verder ook nog naar enkele vrijstellingsmogelijkheden in het reglement. “En het zou mij ten zeerste verwonderen mocht deze jongeman niet in aanmerking gekomen zijn voor een gevelrenovatiepremie.”

