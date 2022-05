“Alcoholslot? Niet voor mij”: bestuurder (44) alwéér betrapt, met 3 promille

Al vijftien veroordelingen heeft de man uit Middelkerke in zijn strafregister en toch lijkt het alsof het hem allemaal niet kan schelen. Op 10 september vorig jaar hield de politie hem tegen in Harelbeke. Met 2,94 promille alcohol in het bloed was de man meer dan boven zijn theewater. En dat terwijl hij zes maanden voordien om dezelfde reden was veroordeeld tot een rijverbod, een fikse boete én de installatie van een alcoholslot. Van dat laatste was geen spoor in het voertuig van de Middelkerkenaar.