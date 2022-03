Agristo zoekt 100 nieuwe mensen, en geeft zelfs een rondreis weg van 2000 euro om die sneller te vinden

Kortrijk Verstrooi­de trucker botst op signalisa­tie­voer­tuig vlakbij werken: één kant van E17 lange tijd volledig dicht in Kortrijk

Een zwaar ongeval op de E17 in Kortrijk heeft woensdagnacht urenlang voor verkeershinder gezorgd in de richting van de Franse grens. De snelweg was volledig dicht. Er moesten twee vrachtwagens getakeld worden. Een opengescheurde brandstoftank maakte het wegdek spiegelglad. Honderden chauffeurs moesten draaien en terugkeren op de snelweg. Iets voor 6.30 uur was de rijbaan weer vrij.

3 maart