Agristo realiseert nieuw hoofdgebouw in Wielsbeke, ook buurt zal gebruik kunnen maken van centrale hal

wielsbekeAardappelverwerker Agristo heeft vanavond het gloednieuwe hoofdkantoor in Wielsbeke officieel geopend. Die investering was meer dan nodig. Het bedrijf verdubbelde haar omzet en het aantal personeelsleden op amper zeven jaar tijd. Opvallend: de buurt zal gebruik kunnen maken van de centrale hal van Agristo. “We beseffen dat we onvermijdelijk een impact hebben op de omgeving, en willen op die manier iets terugdoen”, zegt co-CEO Hannelore Raes.

Weinig bedrijven die zo’n sterke groei realiseren als Agristo. Het bedrijf is nog vrij jong, met maar 35 lentes. Het realiseert een omzet van 600 miljoen euro, en telt intussen meer dan 1000 werknemers, verspreid over vestigingen in Wielsbeke, Nazareth en Harelbeke, waar het verhaal destijds begon. In 2015 was dat nog ‘maar’ een omzet van 292 miljoen euro, en 460 medewerkers.

De officiële opening gebeurde heel toepasselijk met het snijden van een aardappel in frietjes. Links Filip Wallays, rechts Hannelore Raes. Centraal staan architect Nigel Jooren van OYO Architects, Peter Temmerman van aannemer Alheembouw en burgemeester Jan Stevens.

Verschillende factoren verklaren het succes van Agristo, zegt co-CEO Hannelore Raes. “Aardappelen zijn een wereldproduct, waardoor we in de hele wereld actief kunnen zijn. De markt groeit ook nog elk jaar, en wij kunnen daar een graantje van mee pikken. De regio hier is bijzonder geschikt voor aardappelteelt, waardoor we met een heel kwaliteitsvol product kunnen werken. Een aardappelis ook een vrij goedkoop product, waardoor we vrij ongevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen. En tot slot maar niet in het minst hebben we uiteraard een heel goed team medewerkers, die mee aan de basis liggen van ons succesvol groeiverhaal.”

Het gebouw telt maar liefst 42 vergaderzalen.

En die medewerkers, die verdienen een mooie werkplek, was de redenering bij Agristo. Sinds 2017 heeft de aardappelverwerker ook een vestiging in Wielsbeke. Naast die productiehal, waar dit jaar de derde productielijn in gebruik is genomen, is nu ook een gloednieuw hoofdkantoor gevestigd waar ruim 200 medewerkers hun stek zullen hebben. Die zaten tot voor kort verspreid in kantoorcontainers, of in het oudere gebouw in Harelbeke.

De site vanuit de lucht.

De mens staat centraal in dit gebouw, zegt co-CEO Filip Wallays. “Iedereen moet zich hier thuis voelen en zich ‘jeunen’. Zowel medewerkers, als bezoekers en mensen uit de buurt.” Je komt binnen in de centrale hal, het atrium, die de verbindende schakel vormt tussen de verdiepingen. Het is de bedoeling om dat atrium ter beschikking te stellen van de buurt. “Verenigingen die iets willen organiseren, zoals een lezing of uiteenzetting, mogen dat hier doen. We beseffen dat we onvermijdelijk een impact hebben op de omgeving, en willen op die manier iets terugdoen”, zegt co-CEO Hannelore Raes. “Om die reden hebben we ook een finse looppiste rond het bedrijf aangelegd: ook externen mogen daar gebruik van maken.”

Het is de bedoeling om dat atrium ter beschikking te stellen van de buurt.

Het gebouw moet ook een visitekaartje worden bij sollicitaties. “De ‘war on talent’ is heel groot in onze regio”, zegt Wallays. “Hier kunnen we potentiële medewerkers tonen dat we een aantrekkelijk bedrijf zijn om voor te werken.”

De oorlog in Oekraïne zal ook bij Agristo voor wat uitdagingen zorgen het komende jaar. “75% van de olie waarin we onze producten voorbakken, is zonnebloemolie”, zegt Raes. “80% daarvan komt uit Oekraïne. We hebben een voorraad aangelegd om niet meteen met tekorten te maken te krijgen. We bekijken momenteel of het niet interessanter is om over te schakelen op palmolie. Maar sowieso komen er grote kostprijsstijgingen op ons af.”

architect Nigel Jooren van OYO Architects, Peter Temmerman van aannemer Alheembouw en Filip Wallays tijdens een panelgesprek op de opening.

Lokale dansertjes mochten met een flashmob de opening opluisteren.

