Agressieveling die twee kerels in elkaar slaat riskeert zeven maanden cel

D. D. (22) uit Harelbeke was op 12 juni 2020 iets gaan drinken in café ‘t Vlaams Huis in Izegem. De cafébaas besliste op een bepaald moment om zijn zaak te sluiten omdat niemand zich aan de coronamaatregelen hield. In het café ontstond al snel een felle discussie tussen twee groepen die elkaar ervan beschuldigden de maatregelen niet na te leven. “Hij wilde tussenkomen om te bemiddelen”, pleitte zijn advocaat. “Maar de discussie liep uit de hand.” Op een bepaald moment sloeg hij een man van de andere groep recht in zijn gezicht. Toen het slachtoffer wegliep achtervolgde hij hem om hem nog een paar rake klappen te verkopen.

Ongeval

Het tweede geval dateert van 13 januari vorig jaar. D. D. verloor toen de controle over zijn stuur en knalde tegen de gevel van een horecazaak. Net op dat moment passeerde een voorbijganger. “Ik zei tegen de uitbater dat het ééntje was voor Facebook”, zei het slachtoffer tegen de rechter. “Toen ik mijn gsm uithaalde om een foto te nemen, kwam hij van achter zijn auto en gaf me een kopstoot.” De neus van het slachtoffer was gebroken, nadien ontstond nog een schermutseling waarbij het slachtoffer nog enkele rake klappen kreeg. Volgens de advocaat van beklaagde was er telkens sprake van enige uitlokking. D. D. werd in 2019 ook al eens veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen een oudere man. Deze keer kwam hij niet opdagen in de rechtbank. Naast de celstraf riskeert hij ook nog een boete van 1.200 euro. Vonnis op 4 april.