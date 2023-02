Agente terecht voor aanrijding met 2,7 promille in verboden rijrichting in Harelbeke: “Schaam me enorm”

Op 29 mei 2022 stapte de agente na een uitje met een vriendin toch nog in de wagen, hoewel ze wist dat ze teveel gedronken had. “Het was vooraf niet de bedoeling dat ze nog zou autorijden maar in een poging een ruzie met de vriendin bij te leggen, gebeurde het toch”, aldus haar advocaat Michiel Hoet. In Harelbeke sukkelde de agente met haar wagen in een verboden rijrichting. Toen ze dat opmerkte en wou keren, botste ze licht tegen een geparkeerde bestelwagen. Toch reed ze verder, waardoor ze zich ook voor vluchtmisdrijf moest verantwoorden.