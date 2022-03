Accountancykantoor Axxi neemt intrek in nieuwbouw langs Brugsesteenweg

Mieke Vanneste startte in 1979 als zelfstandige boekhoudster, en bouwde de 40 jaren daarna Axxi geleidelijk verder uit. Dochter Charlotte Vanlerberghe stapte in 2011 mee in het bedrijf, dat intussen 30 medewerkers telt en 1200 klanten heeft. “Het is de bedoeling om nog verder te groeien, en daar hebben we hier opnieuw de plaats voor. Dit is ook een grote stap vooruit op vlak van het comfort van onze medewerkers, die hier wat meer ademruimte krijgen. Hier is er ruim voldoende plaats om samen te eten en even te ontspannen tijdens de middagpauze.”