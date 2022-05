80-tal aanwezigen luisteren naar plannen van De Watergroep voor windmolen

De sfeer was al van bij de start wat bitsig. Vooraan zaten een aantal inwoners die de windmolen absoluut niet in hun buurt willen, en ze lieten hun ongenoegen dan ook de vrije loop. De Watergroep kreeg ook het verwijt véél te laat gecommuniceerd te hebben over hun plannen. Er stond al eens een klein artikeltje in het stadsmagazine vorig jaar, maar voor de meeste buurtbewoners was het schrikken toen ze opeens een geen bekendmakingsbord in het straatbeeld zagen.

Er stond al eens een klein artikeltje in het stadsmagazine vorig jaar, maar voor de meeste buurtbewoners was het schrikken toen ze opeens een geen bekendmakingsbord in het straatbeeld zagen.

“We hebben gewacht om de bewonersbrieven te versturen tot we een datum hadden voor deze bewonersvergadering, zodat we die er onmiddellijk in konden zetten”, argumenteerde Rhune Van Cleemput. “Maar misschien hadden we dat beter niet gedaan, en de brieven beter eerder verstuurd. We leren hier zeker uit.” Een infovergadering organiseren, is ook niet verplicht. “Maar misschien hadden we daar ook niet mee mogen wachten tot het openbaar onderzoek al gestart was.”

De sfeer bleef vrij gespannen, tot de windmolen op een bepaalde slide per ongeluk op een verkeerde plek stond en iemand uit het publiek grapte ‘dat ze die meteen nog wat verder weg mochten slepen’.

Célestin Claeys van De Watergroep lichtte de plannen van De Watergroep op de site toe. Het bedrijf wil de waterzuiveringscapaciteit op de site vergroten van 32.000 kubieke meter per dag naar 50.000 kubieke meter. Van die uitbreidingswerken, waarvan de eerste fase al vergund werd en reeds gestart is, wordt gebruik gemaakt om van het waterproductiecentrum een duurzame, energiezuinige én toekomstgerichte site te maken. “Zo komt er ten noorden van het waterproductiecentrum, langs de Beneluxlaan, een dienstencentrum met bezoekersruimte. Er wordt een ecologische verbinding gemaakt tussen de Brouwerijstraat en de Beneluxlaan met plaats voor een fietspad door water en natuur.”

De Watergroep wil een windmolen plaatsen bij het waterproductiecentrum De Gavers, langs de Beneluxlaan in Harelbeke. Het gaat om een windmolen van 77 meter hoog, inclusief wieken, waarmee het in haar eigen energiebehoefte wil voorzien

Het is vooral de komst van de windmolen op de site die de bewoners zorgen baart. Het bedrijf wil tegen 2030 energieneutraal zijn. “En dat kunnen we enkel realiseren door een combinatie van maatregelen”, zegt Claeys. “We hebben ook plannen om zonnepanelen te leggen, maar zélfs al leggen we al onze daken daar vol, dan nog wekken we maar 12% op van de energie die we nodig hebben.” Een windmolen zou nog eens 20% van de noodzakelijke elektriciteit opwekken. “Goed voor een equivalent van het verbruik van 295 huishoudens”, zegt Claeys.

Er komt een pak protest tegen de windmolen die De Watergroep wil plaatsen bij zijn waterproductiecentrum in Stasegem. Een petitie telt intussen al 200 handtekeningen

Overlast voor de buurt zou er niet zijn, zegt Claeys. “Laat ik beginnen met zeggen dat het een windmolen van 77 meter betreft, de helft zo groot als windmolens zoals de Daltons iets verderop. De bezorgdheden uit de buurt gaan onder meer over slagschaduw. Onderzoek heeft de zone afgebakend in de buurt waar slagschaduw kan zijn: 8,5 uur per jaar. Tijdens die momenten leggen we de windmolen gewoon stil. Wie er toch zou hebben, ook al is dat heel onwaarschijnlijk volgens de modellen die we hebben opgemaakt, kan dat melden op een nummer en dan wordt de windmolen ook metéén stilgelegd. Ik beloof u: niemand zal last hebben van slagschaduw door deze molen.”

Ook over geluidsoverlast hoeven de bewoners zich geen zorgen maken. “Metingen hebben uitgewezen dat het geluid in de buurt afkomstig van deE17 veel luider is dan het geluid die de dichtste bewoners zouden horen van deze windmolen.”

Ook voor vogels en vleermuizen is er geen hinder. “We voorzien de aanleg van een groenzone op onze site, waardoor we dieren via een andere route wegleiden van bij de windmolen. Op de tijdstippen dat er vleermuizen voorbij zouden kunnen vliegen, wordt de windmolen ook preventief afgezet.”

De overtuigde tegenstanders zal De Watergroep niet overtuigd hebben. Zij kunnen nog bezwaar indienen tot 24 mei. De Vlaamse overheid doet ten laatste 29 juli een uitspraak. Andere instanties, onder meer de stad Harelbeke en Natuur en Bos, kunnen ook voor 24 mei een advies opmaken.

