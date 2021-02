6 maanden cel en 8.000 euro boete voor coronafeestjes in kamerhotel in Harelbeke

Kortrijk Stad bedankt vrijwilli­gers voor inzet op blokloca­ties

5 februari De recente examenperiode in het hoger onderwijs is voorbij. Omdat studenten in een atypisch academiejaar met weinig sociaal contact meer dan ooit behoefte hadden om samen te studeren, regelde de stad Kortrijk acht bloklocaties, waar de studenten in veilige omstandigheden samen studeerden. Ook dankzij de inzet van negen vrijwilligers. De vrijwilligers werden deze week in de bloemetjes gezet, aan de inkom van het OC in Aalbeke. Het OC was één van de bloklocaties, met daarnaast onder meer ook de centrale bibliotheek in Kortrijk, jeugdhuis Tranzit en het kasteel in Heule. Kortrijk telt een record van meer dan 15.000 studenten dit academiejaar, gespreid over de universiteiten Kulak en UGent campus Kortrijk en de hogescholen Vives en Howest.