26 flatbewoners geëvacueerd nadat muur in nagelnieuw gebouw begint te scheuren: “Die knallen, het was precies oorlog”

Kortrijk Eerst hapje eten in eethuis, daarna step en auto stelen: Waals duo krijgt tot 18 maanden effectieve celstraf

Nadat ze eerst een hapje hadden gegeten in een eethuis in Kortrijk ging een Waals duo er deze zomer kort nadien vandoor met een elektrische step en een Fiat Punto van de uitbater. Twee dagen later konden ze in Wallonië al bij de kraag gevat worden. De rechter gaf hen woensdag bij verstek 12 tot 18 maanden effectieve celstraf en boetes van 400 tot 800 euro.

5 januari