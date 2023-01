21-jarige ‘moneymule’ riskeert vijf maanden cel

Het slachtoffer kreeg plots een bericht op WhatsApp, zogezegd van haar dochter om te zeggen dat ze haar gsm kwijt was en dringend geld nodig had. Er werd 2.300 euro overgeschreven. Dat geld kwam terecht op de rekening van de 21-jarige Harelbeekse. Zij had eerder haar bankkaart afgegeven aan iemand die had gevraagd om haar rekeningnummer even te kunnen gebruiken. “Ze deed dat op aandringen van haar vriendje”, zegt haar advocaat. “Zelf had ze geen idee dat er strafbare feiten zouden gepleegd worden.” De jongevrouw bood haar excuses aan en verzekerde de rechter dat het niet meer zou gebeuren. Naast de celstraf riskeert ze ook nog een boete van 240 euro. Vonnis op 8 februari.