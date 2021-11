“19 miljoen euro verdiend met onbewoond stulpje in Monaco”: West-Vlaamse ondernemer (58) veroordeeld voor grootschalige fiscale fraude

Kortrijk/Poeke REPORTAGE. ‘Alors on danse’, maar ook woede in uitgaans­buurt: “Regering bakt er niets van, ze kunnen de pot op”

Vuurwerk van Camille weerklonk zaterdagavond in Café 56. Gewoon dansen, zelfs met mondmasker op. Vriendinnen bleven gaan, op een vrijgezellenavond. “Om even alles te vergeten”, klonk het. Mooi, al was er ook heel veel tristesse in de uitgaansbuurt in Kortrijk. “Ik werkte met plezier in de horeca. Maar voor mij stopt het. Niemand die de regels nog snapt”, zegt horecaman Armand Poulain.

21 november