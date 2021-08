120 rennertjes moeten fiets voor ploegentijdrit laten staan wegens geen toelating door de politie: “Te laat aangevraagd”

OOIGEM/HULSTEOpschudding in de vierdaagse West-Vlaanderen Cycling Tour voor nieuwelingen. 120 jonge rennertjes blijven vanavond verweesd achter. De organisatoren moesten de ploegentijdrit in Ooigem (Wielsbeke) noodgedwongen annuleren wegens… geen toelating door de politiezone Gavers. De aanvraag blijkt te laat ingediend en dus gaf de politie een negatief advies.

“Er is een wettelijk bepaalde regel dat aanvragen voor wielerwedstrijden minstens 14 weken voor de organisatiedag moeten ingediend worden”, reageert commissaris Tamara Lavrijsen van de politiezone Gavers. “Die termijn is hier om één of andere reden niet gerespecteerd. Daardoor gaf de politiezone Gavers inderdaad een negatief advies en verleende het geen vergunning aan de organisatie voor het stukje parcours in Hulste. Wettelijke termijnen zijn er om gerespecteerd te worden, anders zou elke organisator maar aanvragen indienen wanneer het hem of haar past. Bovendien is die termijn ook nodig om de gepaste inzet van de politie te voorzien om een veilige organisatie te kunnen garanderen. We communiceerden het negatieve advies aan de organisatoren en stelden hen nog alternatieven voor die niet op het grondgebied van de politiezone Gavers kwamen. Waarom dat niet is gelukt, weet ik niet. Het is zeker niet onze bedoeling om organisatoren van wielerwedstrijden het leven zuur te maken.” Voorzitter Bernard Vanluchene van Sportvrienden Dries Wielsbeke, die de aanvraag te laat indiende, stelt dat hij geen negatief advies ontving. “Dat beweert hij bij hoog en bij laag”, zegt koersdirecteur Julien Vermote. “Het is dus woord tegen woord maar de politie zal haar versie van de feiten wel kunnen bewijzen. Zo’n situatie heb ik nog nooit meegemaakt.”

Hertekende omloop

De organisatoren probeerden vrijdag in allerijl nog te gaan voor een andere omloop. De start was voorzien om 17.30 uur. Het ging om een parcours van 9,3 kilometer. “We stelden Bernard Vanluchene nog voor om op het grondgebied Ooigem te blijven, want er was wel toestemming door de politiezone Midow voor een hertekende omloop van 4,5 kilometer en om te koersen in blokken”, zegt koersdirecteur Julien vermote. “Eerst zouden er twaalf ploegen twee ronden afleggen. Na een pauze van een kwartier zouden dan de andere twaalf ploegen hun tijdrit afwerken. Bernard Vanluchene weigerde dat evenwel. Waarom is voor iedereen een raadsel.”

Verloren dag

Het annuleren is niet alleen een ferme streep door de rekening van de organisatoren maar ook voor de 120 renners, verdeeld over 24 ploegen van telkens vijf renners. “Voor iedereen is het vrijdag een verloren dag”, geeft de koersdirecteur aan. “Natuurlijk kreeg ik veel reacties van ploegleiders. De ploegen waren vrijdagvoormiddag aan het trainen op het parcours. Iedereen mocht terug naar huis. Sommigen hadden een verre afstand voor de ploeg. Alleen de twee ploegen uit Nederland logeren hier.”

Bernard Vanluchene is vandaag voor niemand bereikbaar. Een reactie kregen wij dus niet. De man is niet alleen voorzitter van Sportvrienden Dries Wielsbeke, maar ook voorzitter van het overkoepelend bestuur dat de rittenwedstrijd organiseert. In Bellegem vond donderdag de eerste rit plaats. Zaterdag is de start om 15 uur op het Kerkplein in Stasegem en ligt de finish aan het Forestierstadion van KRC Harelbeke. De slotrit zondag vindt traditioneel plaats in Rekkem, met aankomst op ’t Paradijs.