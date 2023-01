12 maanden cel voor jongeman (20) die tegen rijdende motorfiets trapt dat daarna tegen boom knalt

Op 1 maart vorig jaar passeerde een bromfietser met een passagier voorbij de beklaagde op het moment dat hij aan het sleutelen was met zijn bromfietser. Beiden hadden een vete met elkaar nadat een vriend van beklaagde door de kerel was aangevallen. De jongeman zette prompt de achtervolging in en trapte tegen de rijdende bromfiets. De bestuurder verloor daarna de controle en knalde met de passagier tegen een boom. “Gelukkig zonder ernstige verwondingen, dit kon veel erger afgelopen zijn”, zegt het Openbaar Ministerie. Op 28 oktober haalde beklaagde H. D. ook nog eens agressief uit naar een minderjarige op de bus aan het station van Roeselare. Het slachtoffer stapte uit de bus, hoorde ineens zijn naam roepen en kreeg prompt een vuistslag in zijn aangezicht. “Beklaagde was boos nadat hij een foto had gezien van van het slachtoffer die zijn arm over zijn vriendin had gelegd.” De jongeman bood zijn excuses aan op de rechtbank. “Ik heb misschien wel een kort lontje, maar probeer eraan te werken. Ik dacht dat zij tegen mijn brommer zouden schoppen en het was hem of mij. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling dat ze tegen die boom zouden botsen.” naast de celstraf moet hij zich enkele jaren aan strikte voorwaarden houden. Zo moet hij een cursus agressiebeheersing volgen. Aan het slachtoffer moet hij 500 euro schadevergoeding betalen.