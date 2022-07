10 maanden voorwaardelijk voor man die nu al vier keer is veroordeeld voor partnergeweld

Brugge/Izegem Vastgebon­den, geslagen en drie keer bewustzijn verloren: zwaar toegetakel­de slachtof­fer van gijzeling kan ontsnappen dankzij slapende bewaker

De verdachten die vorige week in Brugge een jongen ontvoerden en in een flat in Izegem gegijzeld hielden, blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagmorgen beslist. Ondertussen raken meer details over de feiten bekend. Zo verloor het slachtoffer tot drie keer toe het bewustzijn. En probeerden de daders hem ook af te persen.

15:32