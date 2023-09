Zo gaan scholen in Zuidoost-Brabant om met mobieltjes in de klas

DE CONCIËRGE VAN... brouwerij Ter Dolen in Helchteren: “Of hier geheime gangen zijn? Een schatkamer met vloeibaar goud in elk geval wel”

“Het kasteel had ooit een wijnkelder, maar die is intussen omgevormd tot een mooie bierkelder.” Bij bierliefhebbers, historici of rasechte Limburgers doet de naam ‘Ter Dolen’ ongetwijfeld een belletje rinkelen. In het groene landschap van Houthalen-Helchteren worden met veel liefde en passie het lekkerste gerstenat gebrouwen, gebotteld en geproefd. En dat allemaal in de tuin van Ike Janssen (30), die samen met zijn mama en vrouw de boel draaiende houdt: “Voor mij voelt het niet echt als werken, maar ik ben wel altijd bezig.”