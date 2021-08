Zestiger komt onder eigen tractor terecht en sterft

Lommel Festival in Lommel ontvangt dit weekend 16.000 bezoekers per dag: “Inkom is gratis, dat hebben de mensen verdiend”

11 augustus In Lommel aan het Kristalpark vindt dit weekend op 14 en 15 augustus Rampage Free Party plaats, een drum and bass-festival waar corona héél even ‘niet’ zal bestaan. In totaal worden er maximaal 32.000 bezoekers verwacht in twee dagen tijd, en volgens de organisatie blijkt uit een poll dat twee derde gevaccineerd zou zijn. “We verwachten alle inkomsten uit drank en eten te halen", zegt organisator Hans Machiels.