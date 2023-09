Woningovervallers met vuurwapen eisen telefoon bij ‘Marktplaats-verkoop’ in Maarheeze, man en vrouw nog niet aangehouden

Op de plek van de yogastudio in Soerendonk opent nu een ... yogastudio

SOERENDONK - Op dezelfde plek in Soerendonk waar jarenlang yogastudio Nico Liplijn was gevestigd, rolt nu Floor De Backer haar yogamatten uit. Zaterdag is de feestelijke opening van Floga studio aan de Molenheide 18.