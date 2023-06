Wilde zwijnen lopen steeds vaker door woonwijk in Heeze: ‘Het is wachten op ongelukken’

Fietsster (75) lichtge­wond bij aanrijding met auto in Pelt

Woensdagavond heeft er in de Sint-Hubertusstraat in Pelt een botsing plaatsgevonden tussen een auto en een fietsster. Bij het uitrijden van een oprit zag de bestuurder van de auto de fietsster niet aankomen. Er volgde een aanrijding en daarbij is de fietsster, een 75-jarige vrouw uit Pelt, lichtgewond geraakt aan haar voet. Een ziekenwagen kwam ter plaatse om de vrouw te verzorgen.