Wijzigingen voorverkoop concert Volharding

Snow Valley Peer gesloten door technisch probleem: 100 mensen geëvacu­eerd, piste blijft vandaag gesloten

In ski- en snowboardcentrum Snow Valley in Peer is zondag een probleem opgedoken aan de koelinstallatie. Rond 11 uur werd er een ammoniakgeur waargenomen. De skipiste moest ontruimd worden en zo’n 100 aanwezigen werden naar buiten geleid. Brandweerzone Noord-Limburg en politie Kempenland kwamen ter plaatse. Intussen is besloten dat Snow Valley nog de hele dag dicht blijft.