Wie meldde zich in 1999 voor een bouwplan in Budel? Inschrijvers van toen maken nu pas een kans

Lotto Volley Liga Ward Van Dyck (Achel) na de winst in Borgworm: “Drie belangrij­ke punten”

Tectum Achel heeft zijn eerste wedstrijd in de Challenge Play-offs gewonnen. De Noord-Limburgers pakten een 1-3-winst op het veld van Borgworm. Daarmee wippen de Achelaren over de Walen naar de eerste plaats. “Het zijn drie belangrijke punten, maar daarmee is ongeveer alles gezegd”, vertelt Ward Van Dyck. “Het is een mini-competitie waarin er bij een misstap snel veel kan veranderen. We focussen nu op de finale van deze competitie om zo nog een gooi te kunnen doen naar een Europees ticket.”