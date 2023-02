Werkzaamheden Somerenseweg tussen Heeze en Someren starten 6 maart; crematorium en Kapellerput blijven bereikbaar

De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Tegelijkertijd wordt de rijbaan met een meter verbreed om aan de laatste eisen voor een 80 km/u-weg te voldoen. Daarnaast worden de fietsoversteek ter hoogte van de Boschlaan en de kruisingen van het fietspad met de inritten van onder meer hotel Kapellerput aangepast om het voor de fietser veiliger te maken.

Omleiding via Vlaamseweg en Sterkselseweg

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. De omleidingsroute loopt via de Vlaamseweg en Sterkselseweg. Fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van het fietspad langs de Somerenseweg en worden dus niet omgeleid.

Het werk is opgesplitst in twee fases. Fase 1 loopt vanaf de Vlaamseweg tot aan de weg naar het crematorium en staat gepland van 6 maart tot 7 april. Hotel Kapellerput, het crematorium en de begraafplaats zijn tijdens fase 1 bereikbaar vanuit Heeze.

De tweede fase sluit meteen aan op de eerste fase en moet 13 mei klaar zijn. Het gaat dan om het stuk vanaf het crematorium tot aan de bebouwde kom. Het hotel, het crematorium en natuurbegraafplaats Schoorsveld zijn tijdens fase 2 bereikbaar vanuit Someren.

Volledig scherm De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Het verkeer wordt omgeleid. © Gemeente Heeze-Leende

Aanvankelijk zouden er tegelijkertijd met de wegwerkzaamheden ook verschillende wildmaatregelen worden uitgevoerd. Zo is de aanleg van een wildtunnel van drie meter diep onderzocht, maar de gemeente kreeg de financiering niet rond.

De weg is een drukke verbindingsroute tussen Heeze en Someren en ligt pal langs natuurgebied Strabrechtse Heide. Jaarlijks overlijden gemiddeld zo’n tien reeën na een aanrijding met een auto. En de laatste jaren worden ook dode dassen en aangereden wilde zwijnen aan de kant van de weg gevonden.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Heeze-Leende is de wildtunnel nog altijd in beeld en is er nog steeds overleg met de provincie. Maar de tunnel zal sowieso niet tijdens de komende werkzaamheden worden aangelegd. ,,Als de tunnel er komt, dan zal die meer op grondgebied van de gemeente Someren komen”, aldus de woordvoerster.

Actie IVN voor meer faunatunnels

In plaats van de tunnel mikte de gemeente Heeze-Leende op een wildwaarschuwingssysteem waarbij weggebruikers via elektronische borden worden gewaarschuwd voor overstekend wild. Maar dat idee is inmiddels van de baan.

Wel worden er drie duikers onder de rijbaan gelegd zodat amfibieën veilig de oversteek kunnen maken. De weg is een populaire oversteekplaats voor padden en kikkers tijdens de jaarlijkse trek.

Later worden een stuk verderop in de Somerenseweg – tussen de Vlaamseweg en de gemeentegrens van Someren – nog amfibiegoten geplaatst. De gemeente heeft bij de provincie subsidie gevraagd voor vier van deze tunnels. Het IVN vindt dat te weinig en wil via een inzamelingsactie nog geld ophalen voor de aanleg van extra tunnels.

Amfibieën nu nog handmatig overgezet

Brabants Landschap plaatst al jaren samen met IVN Heeze-Leende schermen langs de Somerenseweg om de amfibieën in het voorjaar tegen te houden en ze in emmers op te vangen.

Vorig jaar werden op die manier zo’n 6500 kikkers, padden en salamanders veilig overgezet op weg naar hun paringsgebied.

Volledig scherm De paddenschermen langs de Somerenseweg zijn verleden tijd als er amfibietunnels onder de weg worden aangelegd. © Hans Teeven