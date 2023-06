WEER. Vanochtend kans op bewolking in Hamont-Achel

30 saaie elektrici­teits­kast­jes kregen kleurrijke ma­ke-overs in ‘Tour Elentrik’

In Pelt kan je sinds kort genieten van twee kunstige fiets- en wandelroutes die je gidsen langs kleurrijke elektriciteitskastjes. De afgelopen weken werden zo’n dertig elektriciteitskastjes in een creatiever jasje gestoken in het street art project ‘Tour Elentrik’. Wij gingen alvast een kijkje nemen.