WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Hamont-Achel

Breese fietsbibli­o­theek gaat op zoek naar vrijwilli­gers

Stad Bree mag binnenkort een fietsbibliotheek verwelkomen. In die bib leen je geen boeken of tijdschriften, wel kinderfietsen. Leden van de ‘fietsbieb’ kunnen voor kinderen een jaar lang een fiets uitlenen. Is de fiets te klein geworden? Of zin in een nieuw modelletje? Dan kunnen ze deze gewoon inwisselen voor een ander exemplaar. Maar daar zijn wel nog vrijwilligers voor nodig.