WEER. Kans op zo goed als helder weer in Hamont-Achel vanochtend

Na veertig jaar sluit discotheek De Senaat in Valkens­waard: ‘Moeilijk­ste besluit in ons bestaan’

VALKENSWAARD - Discotheek De Senaat in Valkenswaard gaat sluiten. Dat maakt de horecagelegenheid bekend op sociale media. De verwachting van de kroeg-uitbaters is dat het pand in de toekomst een andere invulling krijgt dan horeca. De Senaat opende in 1983, toen nog onder de naam Columbus.