WEER. Kans op lichte regen en bewolking vanochtend in Hamont-Achel

Klusjesman en ex-vrouw na zes jaar op weg naar assisen voor moord op zakenman Marcel Van Hout

Het parket vraagt de doorverwijzing van klusjesman Roger C. en Jouhara A. uit Pelt, die volgens de speurders de moord op Marcel van Hout hebben gepleegd in 2017. Zes jaar na de koelbloedige moord volgt de doorverwijzing en moet de raadkamer beslissen over een eventuele assisenzaak. Die kans is echter zeer groot.