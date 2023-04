WEER. Kans op bewolking in Hamont-Achel vanochtend

Lotto Volley Liga Nieuwe Achel-voorzitter Ben Schuurmans duimt voor Europees ticket: “Niks is onmogelijk, maar makkelijk wordt het niet”

Ben Schuurmans neemt op het einde van dit seizoen de voorzittershamer bij Tectum Achel over van Joos Gysen. Schuurmans maakt al 47 jaar deel uit van de club en toch was zijn aanstelling voor heel Avoccers een verrassing. “Klopt, ook al waren we al een tijdje bezig met de wissel. We hebben het nieuws geheim kunnen houden”, vertelt Ben Schuurmans, die positieve reacties kreeg. “Absoluut, maar de focus ligt nu op het Europese ticket. Ik geloof er nog in.”