WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hamont-Achel vandaag

“Zo kunnen we signalen van bewoners gemakkelij­ker oppikken”: ‘Zorgzame Buurten’ zorgt voor meer ontmoetin­gen in Ha­mont-Achel

Binnen het project ‘Zorgzame Buurten’ staan ontmoetingen centraal. Daarom organiseren de medewerkers voor heel wat activiteiten die zorgen voor meer burencontacten, buurtsamenhang en ontmoeting in Hamont-achel. “Zo strijkt de activiteit Groet & Ontmoet tweemaal neer in de Kloostertuin en organiseren we in ieder kerkdorp een kleinschalige en laagdrempelige activiteit die toegankelijk is voor iedere Hamont-Achelaar.” Schepen van Welzijn Serge Vander Linden (CD&V) licht toe.