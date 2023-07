WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hamont-Achel vandaag

Kruispunt aan Leopold­laan in Pelt weer open voor verkeer

Sinds donderdag is de Leopoldlaan in Pelt weer open in beide richtingen en ook de nieuwe verkeerslichten werden intussen in werking gesteld. Van 10 tot en met 17 juli zal De Koel worden afgesloten om de riolering aan te leggen. Het voetpad aan het Marktplein daarentegen, zal echter niet meer klaar geraken voor het bouwverlof.