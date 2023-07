WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hamont-Achel vandaag

Leendse basis­school nu al te klein; eerst noodlokaal erbij daarna les in ruimtes Korein

LEENDE - De splinternieuwe basisschool De Triangel in Leende barst nu al uit haar voegen. De school heeft negen klaslokalen in MFA De Schammert. De verwachting is nu dat er in ieder geval tot 2041 elf lokalen nodig zijn.