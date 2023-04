‘We willen de kloostersfeer in ere houden’

In Ha­mont-Achel bewolking vanochtend

Vanochtend en vanmiddag wordt het weer in in Hamont-Achel bewolkt met temperaturen tussen de 4 en 9 graden. Het weer klaart later op met temperaturen tussen de 5 en 10 graden. Er wordt een matige noordoostelijke wind verwacht die later op de dag afzwakt.