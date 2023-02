Wat volgt na co-ouderschap voor honden? Hamsters bijzetten in een familiegraf?

RESTOTIP. Delisa in Wellen: “De klanten hebben ons blijkbaar gemist”

Sinds heel kort is Wellen een horecazaak rijker. Delisa ligt in de schaduw van de kerk aan het Dorpsplein en loopt sinds een week helemaal vol. De zaak lag eerder in Borgloon, sloot tijdelijk de deuren, en uitbaters Lisa en Gurwinder starten nu dit nieuw verhaal in Wellen. “Klanten komen speciaal langs om foto’s te maken aan de bloemenmuur", lacht Lisa.