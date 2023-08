Vrijwilligers houden toezicht in supermarkten na overlast azc: ‘Personeel en klanten voelen zich veiliger’

Stations­straat weer open in beide richtingen vanaf 1 september

Vanaf vrijdag 1 september zal de Stationsstraat tussen Skiffel en de Slagmolenstraat in Pelt weer in beide richtingen open zijn voor verkeer. Als gevolg van wegenwerken voor de aanleg van het Hoppinpunt, was de straat slechts in één richting toegankelijk.