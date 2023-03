Vorig jaar verkasten er 1.214 mensen naar Valkenswaard

Tour Surprise gidst je langs negen kleurrijke kunstwer­ken in Lommel

Elk jaar wordt in Lommel een street art project georganiseerd in één van de gehuchten van de stad. Dit jaar is Kerkhoven aan de beurt. Liefst negen locaties werden in een kunstzinnig en ludiek jasje gestoken door kleurrijke street art. Binnenkort worden Lommelaars dan ook warm uitgenodigd om op wandel te gaan.