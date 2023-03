Voorlopig geen logistiek centrum in Sterksel

Vanmiddag kans op regen en bewolking in Ha­mont-Achel

De middag in Hamont-Achel is eerst bewolkt weer met kans op regen rond 12 uur en een temperatuur tussen de 7 en 9 graden. De regen zal ongeveer 9 uur aanhouden. Later klaart het weer op met temperaturen rond de 6 graden. In de avond wordt het zwaarbewolkt met een maximale temperatuur van 6 graden, de wind is matig en komt uit het noorden.