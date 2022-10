Voetganger overleden na aanrijding door motorfiets op Hamonterweg

Peer Steeds meer Perenaren vragen financiële hulp in tijden van energiecri­sis

De Stad Peer wil de energiecrisis op verschillende manieren bestrijden. Dat vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V). Daarnaast valt ook op dat steeds meer Perenaren financiële hulp vragen. “Vorig jaar was dat aantal in september 8, nu is dat gestegen naar 15 en ook in oktober wordt verdergegaan op dat elan. Tijdens de eerste week kregen we al 7 aanvragen, terwijl we er vorig jaar in de hele maand slechts 8 kregen.”

11 oktober