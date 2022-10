Voetganger (28) overleden na aanrijding door motorrijder in Hamont-Achel: verdachte (39) onder invloed van verdovende middelen gearresteerd

Pelt Kogel is door de kerk: heraanleg van Marktplein Neerpelt start in voorjaar 2023

In het voorjaar van 2023 starten de werken voor de heraanleg van het Marktplein in Neerpelt Centrum. Het wordt een groen plein waar het fijn toeven is voor jong en oud, een plein ook dat klaar is voor de klimaatverandering en waar veel ruimte is voor groen. Zowel de zwakke weggebruiker als de auto krijgt er een plek. Tegen de zomer van 2024 zal het nieuwe Marktplein in gebruik genomen worden.

4 oktober