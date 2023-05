Vliegerfestival Valkenswaard: ‘Een zuchtje wind kan al net genoeg zijn’

Plannen voor wijkpark ‘De Kom’ zijn klaar: “Extra bomen, kleur en geur in de stad”

Een hobbelparcours, een ontmoetingsplein en plaats om te picknicken: dat is wat er op de planning staat voor het nieuwe multifunctioneel wijkpark in de Kolonie in Lommel. De plannen voor het nieuwe park, dat tot ‘De Kom’ werd omgedoopt, zijn officieel klaar. De Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) licht toe. “Het park vergroent de omgeving, verbindt de gebouwen en brengt de inwoners en verenigingen dichter bij elkaar.”