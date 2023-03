Vlaamse en Nederlandse humoristen naar Cantinetheater

Wielrennen profs Kamiel Bonneu begint aan zijn Belgisch seizoen in de E3 Saxo Classic: “Interes­san­te test, pieken is voor later”

Kamiel Bonneu (Team Flanders-Baloise) begint vrijdag aan zijn Belgische seizoen. Na een opener in Spanje en een dubbele opdracht in Frankrijk, staat de Noord-Limburger aan de start van de E3 Saxo Classic. Nog met twijfels, want een coronabesmetting verstoorde de voorbereiding van de prof uit Achel. “Ik had gehoopt nu al wat verder te staan. Vrijdag wordt een test, ik hoop mezelf te verrassen”, vertelt hij.