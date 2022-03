Vanaf 1 april zijn er werken aan het Boskerkhof

Volleybal EML Liga T2 Björn Degreef kan niet stunten met Achel tegen Menen: “Oplossing zoeken voor hoge muurtjes”

Tectum Achel is er niet in geslaagd om opnieuw te stunten tegen Menen. Na de uitschuiver van vorige week, traden de West-Vlamingen wel met de sterkste ploeg aan in De Koekoek en dat hebben ze bij Achel geweten. De thuisploeg weerde zich goed, maar keek na afloop toch tegen een verloren vijfsetter aan. “Bij momenten vonden we geen gaten in de muurtjes van Menen. Dat wisten we, het is nu zaak om oplossingen te vinden”, vertelt T2 Björn Degreef.

13 maart