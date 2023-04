Valkenswaards Passiespel in de Nicolaaskerk

Willow neemt kinderen mee op speurtocht door Lommel: “De tocht leert kinderen al spelender­wijs meer over dieren en planten”

Op zaterdag 8 april gaat in Lommel de nieuwe speurtocht ‘Zoek mee met Willow’ van start. Kinderen kunnen tijdens een stadswandeling van twee kilometer op zoek gaan naar verschillende dieren en planten in de etalages van twaalf deelnemende winkels of horecazaken. De start van die speurtocht wordt gevierd door de deelnemende gezinnen te trakteren op een gratis ijsje. “Zelfs de lentevuurspin, die enkel in Lommel te vinden is, komt in de zoektocht voor!”