Unieke natuurtheatervoorstelling ‘Kudde’ komt naar De Groote Heide

Pelt Speeltuin­tje Den Tichel geopend

Deze zondag 24 april werd in Pelt speelpleintje Den Tichel officieel geopend. Het pleintje is gelegen aan de kruising van de Volmolenstraat en de Jachtweg langs het kanaal. Het pleintje is er eentje op wijkniveau en kwam ook tot stand in dialoog met de buurtbewoners.

25 april