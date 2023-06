Twee bands en een dj in Cantinetheater

Atletiek­ver­e­ni­ging AVV bestaat een halve eeuw: ‘Het is en blijft een club om van te houden’

VALKENSWAARD - Atletiek Vereniging Valkenswaard is in 1973 voortvarend uit de startblokken gekomen. En kreeg snel de benaming van ‘een familievereniging’. Na twee decennia groeide AVV vooral in de breedte met verschillende grote evenementen.