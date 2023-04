Towa maakt al 50 jaar grafsteendecoraties: ‘Hier moet je wel een gevoel bij hebben’

BUDEL - De dood is iets waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen, maar voor Ralph en Lynn Hoevenaars is het de dagelijkse praktijk. Hun familiebedrijf Towa in Budel is al 50 jaar gespecialiseerd in grafsteenbelettering en -decoraties. Als aanvulling hierop lanceerden ze eerder deze maand de gedenkwinkel Ochtendblauw.