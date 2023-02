Topcross in Brabant bloedt dood: ‘Dit doet pijn, en niet een beetje ook’

110 grafzerken aan kerkhof Wijchmaal worden vanaf maandag verwijderd: “Aannemer gaat sereen te werk”

De stad Peer gaat deze week de graven zonder concessie op het kerkhof van Wijchmaal ontruimen. Het gaat over in totaal 110 graven. Twee jaar geleden deed de stad een grote regularisatie van de kerkhoven. Nabestaanden kregen een jaar de tijd om de concessie van een graf in orde te brengen.