Tonpraatlessen werpen vruchten af tijdens Gastelse Bonte Avond

GASTEL – Jeugdige tonpraters maken furore op de bonte avonden in de verschillende Cranendonckse kernen. Vrijdag was het de beurt aan Silke Beliën (13) om De Pintewippers in Gastel te vermaken. En dat lukte buitengewoon goed.

Dankzij ‘tonpraatlessen’ op school – verzorgd door ervaren Cranendonckse tonpraters – en de nodige begeleiding staat er een jeugdige generatie klaar om de tonpraattoekomst zeker te stellen.

Bij De Pintewippers mocht Silke Beliën schitteren in haar rol als Beppie van de kinderboerderij. Schijnbaar zonder zenuwen stond ze zelfverzekerd in de ton, vertelde rustig articulerend en gesticulerend haar verhaal. De goede opbouw van haar grappen, verteld in onvervalst dialect, leidde regelmatig tot een spontaan applaus tussendoor. De grappen over een dyslectische ezel, een schaap met drie poten en over haar opa vielen goed bij het publiek.

Aanstormend talent zit ook in de groep Petasie. In een act die zich in een schoolklas afspeelde werd aandacht besteed aan het dialect, maar ook aan thema’s als non-binair en vega. Met de eigen interpretatie van het lied Juffrouw Toos van One Two Trio kreeg de groep de handen goed op elkaar. Petasie heeft het in zich om een waardige opvolger te worden van de succesvolle groep Broccoli, die gestopt is met optreden.

Arie en Joey Ras zetten vervolgverhaal voort

Arie en Joey Ras verrasten met hun act Mantelzorger. Waar in voorgaande jaren Arie in zijn rol als vader probeerde Joey in verschillende leeftijdsfasen fatsoenlijk op te voeden, waren nu de rollen omgedraaid: nu was Joey de mantelzorger voor Arie, die te maken heeft met ouderdomskwalen als hardhorendheid en vergeetachtigheid. Dat werd allemaal flink aangedikt en dat leidde tot hilarische situaties op het podium.

De bandparodie met als thema ‘Wereldreis’ en de buuts – van Wendy Clement als kleuter en Perry Hendriks als makelaar – werden goed ontvangen. De groep Rondje Gastel tipte actuele Gastelse zaken als de Schaapskooi, de rommelmarkt, de illegale drinkgelegenheden in coronatijd, het toeptoernooi en dorpsgenoten aan. Vooral hun meezingers vielen goed.

Tijdens de bandparodie doen de artiesten ook China aan.

Wendy Clement in haar rol als kleuter.