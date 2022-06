Tips voor het verlengd pinksterweekend: van fietsen op de Fordsite tot Internationale Mars- en Showwedstrijden in Hamont

Peer Zo ziet het nieuwe festival­ter­rein van Blues Peer eruit, met twee podia, ‘bluescine­ma’ en uitgebrei­de food garden: “Het festival is weer de talk of town”

Blues Peer is weer ‘alive and kicking’. Amper anderhalf jaar nadat een nieuwe organisatieploeg zich achter het festival schaarde en dankzij een crowdfundingsactie het event reanimeerde, is Blues Peer weer de ‘talk of town’. Aan de overkant van de Deusterstraat wordt het festivalterrein klaargemaakt voor een daverende driedaagse. “Het potentieel was nog steeds aanwezig en dat is gebleken: Blues Peer is quasi uitverkocht”, vertelt woordvoerder Jan Bas.

2 juni