Theo (73) stopt na 50 jaar met tonpraten: ‘Het grootste compliment? Mensen die van het lachen in hun broek plasten’

Nu Achelbier geen trappist meer zal zijn: smaakt een abdijbier anders? En wat is het verschil?

De Achelse Kluis, bestaande uit Sint-benedictusabdij van Hamont-Achel als de trappistbrouwerij Achel, wordt verkocht aan Kempische ondernemer Jan Tormans. Dit luidt het officiële einde in van het trappistbier Achel. Wat verandert dit concreet voor het bier en zijn smaak? En zullen er nog trappistbieren verdwijnen? Biersommelier Sofie Vanrafelghem legt uit. “Bij trappist is winst niet het doel, wel kwaliteit en duurzaamheid. Bij abdijbieren is winst wél het doel.”

26 januari