Thema-avond Vlaams Belang levert twee cheques op voor Dierenvoedselbank

Pelt Groen wil aanleg van regenboog­ze­bra­pad in Pelt

Oppositiepartij Groen stelde op de gemeenteraad van 1 september voor om in Pelt minstens één regenboogzebrapad aan te leggen. “Zo maken we het nog duidelijker dat iedereen welkom is in onze gemeente”, zeggen raadsleden Katrijn Conjaerts, Sofie Monsieurs en Hans Proost. “Dit regenboogzebrapad is immers een symbool van een open, verdraagzame en vredevolle gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht zijn/haar seksuele voorkeur. Aangezien de aanleg en het onderhoud gebeurt door AWV, kan dit op korte termijn gerealiseerd worden.” De meerderheid ging echter niet mee in het verhaal omdat het twijfelt aan de verkeersveiligheid, iets wat Groen dan weer niet kan vatten.

3 september