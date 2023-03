Tekort aan stemmentellers door strengere regels, Eindhoven zet ambtenaren in

Chauffeurs zonder bus in actie op Markt Valkens­waard

VALKENSWAARD - Stakende busschauffeurs op de Markt in Valkenswaard dinsdagochtend. Vakbonden CNV en FNV stuurden bewust aan op een plek die meer in loop lag van de reiziger en passerend publiek. ,,Om de acties beter aan hen uit te leggen", zei vakbondslid en chauffeur Nick van Erven maandag in het ED. Vermoedelijk vanwege de kou, bleef grote publieke aandacht voor de actievoerders uit. Aan enkele voorbijgangers werden folders en een warme versnapering van de barbecue uitgedeeld.